Новороссийская дочка «Транснефти» за год получила 3,2 млрд рублей прибыли

Чистая прибыль АО «Черномортранснефть» — дочерней структуры «Транснефти», зарегистрированной в Новороссийске, по итогам 2024 года составила 3,2 млрд руб., что в 1,4 раза меньше показателя предыдущего года (4,5 млрд руб.). Такие данные приводит «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на финансовую отчетность предприятия в системе «СПАРК-Интерфакс». При этом выручка компании увеличилась и достигла 51,8 млрд руб. против 40,9 млрд руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

АО «Черномортранснефть» (также известное как акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы») входит в число крупнейших дочерних компаний ОАО АК «Транснефть». Генеральным директором общества является Александр Зленко. Предприятие эксплуатирует около 3,5 тыс. км магистральных нефтепроводов, расположенных в шести субъектах РФ, включая Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область, а также Адыгею, Кабардино-Балкарию и Дагестан.

Ключевая функция компании — обеспечение транспортировки сернистой и малосернистой нефти на перерабатывающие мощности в Южном федеральном округе, включая Краснодарский (Краснодарский, Туапсинский, Афипский, Ильский НПЗ) и Ростовский регионы (Новошахтинский НПЗ), а также в направлении экспортного терминала в Новороссийске.

Вячеслав Рыжков