Доля сделок с недвижимостью за наличные на Кубани составляет 10%

В Краснодарском крае доля сделок с недвижимостью за наличный расчет составляет от 10 до 15% и остается ограниченной. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора департамента продаж «Инсити Девелопмент» Ксению Гагарину. По ее словам, большинство сделок проходит с использованием безналичных расчетов в рамках договоров долевого участия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коммерческий директор ГК «Метрикс Development» Юлия Сидорова уточнила, что в 2024 и 2023 годах доля сделок с наличными средствами составляла около 9,8%. По итогам первого квартала 2025 года квартиры за наличные приобрели 6,8% покупателей. При этом, по прогнозам девелоперов, в дальнейшем возможно некоторое увеличение доли таких сделок, однако радикальных изменений в структуре продаж не ожидается.

Ранее зампредседателя Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила о подготовке инициативы по запрету приобретения жилья дороже 1 млн руб. за наличный расчет. По ее мнению, такая мера направлена на противодействие мошенничеству на рынке недвижимости.

Вячеслав Рыжков