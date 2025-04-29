На въезде в Краснодар на 1343-м км трассы М-4 «Дон» полностью открыли движение

На 1343-м км трассы М-4 «Дон» в границах населенного пункта Тлюстенхабль (Республика Адыгея) завершены работы на основном ходе, движение транспорта запущено по четырем полосам. Аварийно-восстановительные мероприятия на путепроводе продолжаются, однако с сегодняшнего дня они не влияют на проезд в обоих направлениях, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ремонтные работы начались после повреждения балки путепровода. Специалисты уже заменили конструктивный элемент, теперь предстоит выполнить гидроизоляцию, установить барьерное и перильное ограждения, уложить новые слои асфальтобетона и нанести дорожную разметку. Завершение всех работ планируется до начала курортного сезона.

Путепровод на М-4 «Дон» был закрыт для движения 6 апреля. На время проведения работ движение автотранспорта организовали по одной полосе в каждом направлении по встречной стороне, что позволило минимизировать задержки на ключевом участке федеральной трассы.

Вячеслав Рыжков