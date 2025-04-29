На обновление системы службы занятости на Кубани направят 690 млн рублей

Система службы занятости Краснодарского края будет полностью обновлена до конца 2025 года. На базе центров занятости создадут кадровые центры «Работа России». Согласно новой структуре, все административные вопросы перейдут в ведение Управляющего центра занятости края, а филиалы сосредоточатся на работе с клиентами. На реализацию проекта выделено свыше 690 млн руб., из которых 362 млн руб. поступят из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Наталья Худжина, с 2019 года пилотные проекты по обновлению кадровых центров реализованы в десяти муниципалитетах региона: Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске, Абинском, Выселковском, Кавказском и Успенском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах.

Краснодарский край вошел в число 17 субъектов РФ, участвующих в третьем этапе проекта по комплексной модернизации службы занятости.

Алина Зорина