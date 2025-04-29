На Кубани 10 тысяч жителей получили выплату ко Дню Победы

В Краснодарском крае к 80-летию Победы единовременные выплаты получили 10 тыс. граждан, имеющих статус участников и пострадавших в ходе Великой Отечественной войны. Как сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю, средства были перечислены в апреле нынешнего года в рамках специальной юбилейной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным фонда, выплату в размере 80 тыс. руб. получили 221 участник и 53 инвалида войны, почти 3,5 тыс. вдов военнослужащих, погибших в период военных действий с Финляндией, Германией и Японией, 202 обладателя знаков «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда», а также более 3 тыс. бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей и гетто.

Дополнительно по 55 тыс. руб. получили свыше 3,1 тыс. тружеников тыла, работавших в годы войны на территории края. Ко Дню Победы традиционно была проведена отдельная ежегодная выплата в размере 10 тыс. руб., которая полагается исключительно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Вячеслав Рыжков