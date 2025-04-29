В Краснодаре взят под стражу подозреваемый в убийстве охранника магазина

Ленинский районный суд Краснодара заключил под стражу 31-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве охранника магазина. Фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, вечером 27 апреля подсудимый находился в торговом зале магазина на ул. Индустриальной, где взял товары с витрины. Сотрудник службы безопасности попросил посетителя оплатить продукцию, что спровоцировало конфликт. Конфликт продолжился на улице, где злоумышленник нанес охраннику удар ножом в шею. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Рассмотрев представленные следствием материалы, суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения и заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

Уголовное дело по факту убийства охранника инициировал краевой СКР.

Анна Гречко