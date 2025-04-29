В районе аэропорта Симферополя ограничат движение транспорта из-за ремонта

Рядом с аэропортом Симферополя по ночам будут перекрывать дорогу из-за ремонта. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

С 29 по 30 апреля, с 18:00 до 6:00, ограничат движение транспорта на автодороге Симферополь — Евпатория. Это связано с монтажом пролетного строения через дорогу, от села Укромное до села Родниковое. Движение также будет ограничено ежедневно с 18:00 вечера до 6:00 утра 2, 3 и 4 мая.

Жителям и гостям региона рекомендуют учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Алина Зорина