Власти Кубани инициируют введение моратория на проверки турбизнеса в Анапе

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Краснодарского края обратился в контрольно-надзорные органы с предложением временно приостановить проверки туристического бизнеса в Анапе и Темрюкском районе, где во время курортного сезона будут действовать ограничения на пляжный отдых из-за ЧП с танкерами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на уполномоченного Игоря Якимчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

Вопрос с контрольно-надзорными органами решается. Господин Якимчик сообщил, что предложено отменить все проверки — плановые и внеплановые. Прокуратуру Краснодарского края также уведомят об этом.

Ранее вице-премьер России Виталий Савельев, руководящий правительственной комиссией по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе, заявил, что туристический сезон в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, кроме Анапы и Темрюкского района, откроется в обычном режиме. Кроме того, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам по уровню загрязнения и не могут использоваться для летних оздоровительных кампаний и рекреационных целей.

Алина Зорина