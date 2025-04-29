Главные новости за 29 апреля. Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов

Два человека погибли и трое ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Глава воронежской ГК «Русский аппетит» оспаривает доначисление 712 млн налогов

Прокуратура подала жалобу на приговор воронежскому политтехнологу Роману Жогову

В Воронеже может появиться клубный дом «О4» почти за 300 млн рублей

На воронежском маслозаводе «Альтаир» сменился совладелец

Липецкая область вошла в федеральный топ-10 по объему корпоративных расходов

Объекты липецкой «Лесной сказки» обновит местная стройфирма «Доброк» за 136 млн

Тамбовское «ДСУ-2» будет содержать участки федеральных трасс за 895 млн рублей