На воронежском маслозаводе «Альтаир» сменился совладелец

Вячеслав Уланов стал владельцем 30% доли в ООО «Альтаир» — воронежском производителе масел и жиров. Согласно данным Rusprofile, с апреля 2021 года эта доля принадлежала Елене Улановой, которая вышла из состава учредителей. Оставшийся капитал по-прежнему принадлежит Михаилу Окуневу (35%), Олегу Рудакову (30%) и Евгению Сидорову (5%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце апреля Вячеслав (Николаевич) Уланов также получил по 30% в липецком ООО «Становлянское Хлебопроизводство» и в тульском ООО «Белевское ХПП». Предприятия занимаются хранением и складированием зерна. Эти доли также уступила Елена Уланова. Сейчас ей принадлежит только 42,5% в строительное ООО УК «Крайс» (входит в воронежскую девелоперскую ГК «Крайс», которую основал Николай Уланов).

По данным Rusprofile, ООО «Альтаир» зарегистрировано в 2014 году в Воронеже. Уставный капитал — 10,5 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство масел и жиров. Директор — Эдуард Шека. Выручка в 2024 году составила 3,2 млрд руб. (-3%), чистая прибыль — 57 млн руб. (-42%).

О том, как поменялась структура учредителей курского производителя подшипников ООО «АПЗ-20», — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова