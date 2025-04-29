Глава воронежской ГК «Русский аппетит» оспаривает доначисление 712 млн налогов

Депутат Воронежской облдумы и глава местной ГК «Русский аппетит» Андрей Прытыкин обратился в арбитражный суд региона с иском к межрайонной инспекции ФНС №1. Согласно картотеке арбитражного суда, он требует признать недействительным решение инспекции от 27 декабря 2024 года о доначислении ему 712,1 млн руб. налогов и назначении штрафа в 13,2 млн руб. за некое налоговое правонарушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Прытыкин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Андрей Прытыкин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заявление принято к производству. Предварительное заседание по нему назначено на 10 июня.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство господина Прытыкина по принятии обеспечительных мер в виде приостановления решения инспекции ФНС. Он обосновал свою просьбу тем, что исполнение решения причинит ему значительный ущерб, а также негативно отразится на его финансовом положении. Также суд учел, что это может повлечь невозможность уплаты доначисленных налогов и штрафа.

Какую роль Андрей Прытыкин сыграл в деле Юрия Бавыкина о мошенничестве на воронежских выборах — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова