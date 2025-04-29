Два человека погибли и трое ранены из-за атаки БПЛА в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль, ехавший по дороге Грайворон — Илек-Пеньковка в Белгородской области. В машине находилось пять мирных жителей: двое из них погибли, трое пострадали. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Два человека скончались на месте атаки до приезда медиков. Троих пострадавших бригады скорой помощи доставляют в горбольницу №2 в Белгороде. У пациентов закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по восьми муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 17 боеприпасов и 84 беспилотников. В результате пострадали четыре человека.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова