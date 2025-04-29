Прокуратура подала жалобу на приговор воронежскому политтехнологу Роману Жогову

В Центральный райсуд Воронежа поступило апелляционное представление прокуратуры на приговор экс-руководителю фракции «Единой России» в местной гордуме Роману Жогову. Как сообщили «Ъ-Черноземье» в суде, представление будет передано в облсуд, после чего назначат дату его рассмотрения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Жогов на заседании по оглашению приговора по его делу

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Роман Жогов на заседании по оглашению приговора по его делу

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По итогам заседания 21 апреля Роману Жогову назначили два года колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). С учетом времени в СИЗО и под домашним арестом ему осталось отбывать наказание около трех месяцев.

Обвинение при этом требовало для бывшего депутата гордумы семи лет лишения свободы. До вступления приговора в силу его поместили в СИЗО №1 на улице Желябова.

Следствие установило, что в 2010 году Жогов, занимая должности в «Единой России» и будучи советником губернатора, добился фиктивного трудоустройства своей супруги на опытно-механический завод своего однопартийца Александра Провоторова. За десять лет ей выплатили 2,4 млн руб., что следствие посчитало ущербом. Роман Жогов утверждал, что зарплата супруги была надбавкой за его работу в партии.

На следующий день после оглашения приговора стало известно, политтехнолог досрочно сложил полномочия депутата гордумы.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье» «Мошенничеству дали срок».

Анна Швечикова