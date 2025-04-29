Объекты липецкой «Лесной сказки» обновит местная стройфирма «Доброк» за 136 млн

Капитальным ремонтом клуба и столовой филиала реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная сказка» в поселке Сухоборье Грязинского района Липецкой области займется местное ООО «СК-Доброк». Компания обошла шестерых участников аукциона, снизив начальную цену контракта в 181,2 млн руб. до 136,7 млн. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Остальные участники оценили свои услуги в 137,5–181,2 млн руб. Их имена не раскрываются.

«СК-Доброк» предстоит до 19 декабря 2025 года устроить фасады, выполнить отделку стен и потолка, установить тактильные таблички и стенды, поручни для инвалидов, а также — обновить системы водоснабжения и водоотведения, отопления, кондиционирования, электроснабжения, пожарной системы и вентиляции.

По данным Rusprofile, ООО «Строительная компания-Доброк» было зарегистрировано в Липецке в ноябре 2017 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар — Дмитрий Кузнецов. Директор — Александр Гордеев. Господа Кузнецов и Гордеев также учредили по одному ИП с тем же видом деятельности. Кроме того, Дмитрий Кузнецов владеет липецким же ООО «Доброк», занимающимся столярными и плотничными работами. Александр Гордеев является директором компании. 2024 год «СК-Доброк» закончила с выручкой в 180 млн руб. и чистой прибылью в 1,4 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 266 млн и 4,1 млн руб. соответственно.

Отметим, что работы по ремонту детского реабилитационного центра «Лесная сказка» в Грязинском районе активно ведутся с прошлого года. Текущий ремонт корпуса для детей-инвалидов в поселке Сухоборье за 66,7 млн руб. выполнила «СК-Доброк». В обновленном корпусе появились сенсорная комната, соляная пещера, новые тренажеры и спецоборудование. В марте этого года с тем же подрядчиком был заключен контракт на ремонт лечебно-профилактического корпуса. На работы выделили 88,6 млн руб., но «Доброк» предложил выполнить их за 66,2 млн руб. Сдача объекта намечена на 19 декабря этого года.

Алина Морозова