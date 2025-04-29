Липецкая область вошла в федеральный топ-10 по объему корпоративных расходов

В прошлом году коммерческие и управленческие расходы на одно предприятие в Липецкой области составили 599,4 млн руб. (рост составил 18,2% к 2023 году). Это подсчитали аналитики Finexpertiza на основе данных Федеральной службы статистики. По этому показателю регион Черноземья занимает десятое место в стране — на первом расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 1,3 млрд руб., следом идут Санкт-Петербург (1,1 млрд руб.) и Московская область (876 млн руб.).

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В Белгородской области сумма корпоративных расходов на предприятие в среднем составила 428,5 млн (+18,4%), в Курской — 376,1 млн (+17,6%), в Тамбовской и Воронежской — 259,5 и 249,2 млн соответственно (+1,8 и 20,1%), в Орловской — 160 млн (+6%).

Совокупные коммерческие и управленческие расходы крупных и средних предприятий по итогам 2024 года в Белгородской области составили 240,8 млрд руб. В Липецкой области они были на уровне 240,3 млрд руб., в Воронежской — 209 млрд, в Курской — 119 млрд, в Тамбовской и Орловской — 64,8 и 47,2 млрд руб.

Следует учитывать, что динамика корпоративных расходов — это не однородный процесс, где все виды трат показывают синхронный рост, считает президент Finexpertiza Елена Трубникова: «С одной стороны, бизнес пытается экономить на таких традиционно относимых к управленческим расходах, как, например, затраты на обучение и маркетинг. С другой стороны, компании вынуждены преодолевать дополнительные логистические сложности при сбыте продукции и товаров за рубеж, а также покрывать возросшую стоимость внутрироссийской логистики. Свою лепту вносят и затраты на замену зарубежного программного обеспечения на российское, а также опережающее повышение зарплат IT-специалистов».

Всего в России коммерческие и управленческие расходы на одно предприятие за 2024 год составили в среднем 494,3 млн руб. (+13,1% к уровню прошлого года). Совокупные выросли на 17% или на 5 трлн руб., достигнув 34,5 трлн руб.

О том, как Воронежская область вошла в десятку регионов страны по среднему доначислению налогов за одну проверку,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова