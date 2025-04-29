Каждый третий студент переписывает за ИИ больше половины текста

Около трети студентов вносят в тексты, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), более 50% правок. Об этом свидетельствует опрос, результаты которого представил научный руководитель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов на lll международной конференции об образовании в современной экономике «#ВДЕЛЕ», партнером которой выступил ИД «Коммерсантъ»

По словам господина Кузьминова, опрос был проведен в 2025 году среди студентов десяти топовых российских вузов. Его результаты показали, что подавляющее большинство студентов — 82 % — перед сдачей перепроверяют тексты, сгенерированные ИИ.

25% опрошенных рассказали, что вносят в такие тексты менее 25% правок. Примерно треть респондентов (31%) сообщили, что исправляют от 26% до 50% материала. Еще 17% принявших в опросе студентов признались, что переделывают от 51% до 75% текста. Наконец, более 75% правок вносит каждый десятый учащийся (10%). По данным Ярослава Кузьминова, 17% респондентов затруднились ответить.

Из этих результатов научный руководитель НИУ ВШЭ сделал вывод, что студенты скорее отталкиваются от текста, написанного ИИ, чем выдают его работу за свою. «Очевидно, он им помогает, но они его переделывают. На исправлении ты не сэкономишь время, но расширишь свой горизонт»,— резюмировал Ярослав Кузьминов.