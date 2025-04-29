Компания Цукерберга представила собственное ИИ-приложение

Корпорация Марка Цукерберга Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) объявила о запуске собственного приложения с искусственным интеллектом (ИИ). Компания рассказала, что сервис должен стать «более персональным ИИ», который ориентируется на конкретные предпочтения пользователя.

«Meta AI (Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.— "Ъ") создан, чтобы узнать вас, поэтому его ответы более полезны. Он более социален и может показывать вам вещи от людей и мест, которые вам интересны»,— говорится в сообщении на сайте корпорации.

Приложение создано на основе искусственного интеллекта Llama 4. В него встроены в том числе функции голосового помощника и редактирования фотографий. В сервисе также есть отдельная лента для публикаций пользователей.

Сервис с искусственным интеллектом доступен во всех социальных сетях и мессенджерах Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), а также в умных очках Ray Ban. В настоящий момент приложение доступно только для пользователей из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.