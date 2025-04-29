30 млрд руб. на дороги в Татарстане и 100 тыс. туристов в Казани на праздники

В Татарстане направили 30 млрд руб. на обновление дорожной сети в 2025 году. Работы уже начались на 80 участках. Больше всего средств получила Казань — 14,5 млрд руб.

В майские праздники Казань посетит не менее 100 тыс. человек, заявил глава комитета Госсовета Татарстана по туризму Сергей Иванов. С 1 по 4 мая практически все номера в отелях и гостиницах, за исключением оставшихся единичных номеров премиум-класса, забронированы.

На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Татарстане выделят 1,2 млрд руб. В перечень работ входят валка деревьев с последующей компенсационной посадкой, земляные работы, обустройство водоотвода и нагорных канав, укрепление откосов и кюветов.

В Казани в период проведения Дня Победы, а также во время подготовки к проведению Международного форума «Россия — Исламский мир» будет ограничено движение электросамокатов. Контроль за ними будет усилен, помимо ограничения на их передвижение, будет запрещена парковка.

«Автодор» работает по вопросам банкротства подрядчика строительства М-12 «Волгадорстроя». Компания участвовала в сооружении 41-километрового участка скоростной трассы М-12 «Восток» на территории Татарстана и Чувашии, где заказчиком выступал «Автодор», а позже занялась его обслуживанием. В 2024 году чистый убыток «Волгадорстроя» составил 3,6 млрд руб. Арбитражный суд Татарстана 26 марта 2025 года признал компанию «Волгадорстрой» банкротом.

Оплату труда мэра Казани планируют увеличить до 56,1 тыс. руб. ежемесячно. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу. Сейчас зарплата градоначальника составляет 51 тыс. руб.

В Казани в период майских праздников будет установлено видеонаблюдение за мемориальными объектами. Также в городе на время праздников будет увеличена численность полицейских нарядов. Кроме того, в День Победы — 9 Мая — для обеспечения безопасности планируется закрыть акваторию реки Казанка для водного транспорта.

На поставку оборудования для техникума в Чебоксарах выделят 57,7 млн руб. В учреждение планируется поставить лабораторные стенды, телевизоры, мониторы, принтер, интерактивную панель, автоматизированные рабочие места и т. д.

Введение курса по «Семьеведению» в школах в качестве обязательного предмета одобряет 32% опрошенных казанцев. Ранее депутаты Госдумы предложили с нового учебного года ввести этот курс в качестве обязательного предмета во всех школах России. Сейчас он преподается внеурочно в 40 регионах страны в качестве дополнительного.

Дарья Сайфиева