В Татарстане направили 30 млрд рублей на обновление дорожной сети в 2025 году

В 2025 году на ремонт и строительство 623 объектов улично-дорожной сети в городах и районах Татарстана направили 30 млрд руб. Работы уже начались на 80 участках. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

Больше всего средств получила Казань — 14,5 млрд руб. В городе планируется обновить 250 объектов, на 45 из них уже начались работы.

Набережным Челнам выделили 4,6 млрд руб., Нижнекамску — 1,5 млрд руб.

Муниципальным районам республики направили 9,3 млрд руб. Планируется обновить 352 объекта, из них 32 уже ремонтируются.

Анар Зейналов