«Автодор» работает по вопросам банкротства подрядчика строительства М-12 «Волгадорстроя»

Для того чтобы один из подрядчиков строительства М-12 «Волгодорстрой» смог рассчитаться с субподрядчиками и контрагентами, «Автодор» находится в процессе решения вопросов, связанных с банкротством компании. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете министров республики.

Миндортранс Татарстана не имел допуска к внутренней информации о финансовом состоянии и расчетах «Волгадорстроя», но компания постоянно на связи с предприятиями, у которых имеются налоговые задолженности или долги по зарплате сотрудникам, отметил он.

В Казани работают две компании с одинаковым названием «Волгадорстрой». Первая была создана в 2008 году и именно в отношении нее был подан иск о банкротстве. Вторая, основанная в 2013 году, находится под управлением Айрата Миннуллина, который также является единственным учредителем обеих фирм.

Компания участвовала в сооружении 41-километрового участка скоростной трассы М-12 «Восток» на территории Татарстана и Чувашии, где заказчиком выступал «Автодор», а позже занялась его обслуживанием.

В 2024 году чистый убыток «Волгадорстроя» составил 3,6 млрд руб. Арбитражный суд Татарстана 26 марта 2025 года признал компанию «Волгадорстрой» банкротом. Подробности в материале — «Строители поехали по кочкам».

Дарья Сайфиева