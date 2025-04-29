Оплату труда мэра Казани планируют увеличить до 56,1 тыс. руб. ежемесячно. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зарплату мэра Казани планируют поднять до 56 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Зарплату мэра Казани планируют поднять до 56 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас зарплата градоначальника составляет 51 тыс. руб.

Также ежемесячное денежное поощрение за трудовую деятельность мэру Казани планируется увеличить с 3,1 до 3,53 тыс. руб.

Зарплаты и вознаграждения других сотрудников администрации города также собираются увеличить. Ежемесячная оплата труда заместителей мэра может вырасти с 45,9 тыс. до 50,5 тыс. руб., а секретаря Казгордумы — с 41,3 тыс. до 45,4 тыс. руб.

Дарья Сайфиева