В Казани в период майских праздников будет установлено видеонаблюдение за мемориальными объектами. Об этом на заседании антитеррористической комиссии в мэрии рассказал врио начальника УМВД Казани Владимир Ветлугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В День Победы в Казани установят видеонаблюдение за мемориальными объектами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В День Победы в Казани установят видеонаблюдение за мемориальными объектами

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам господина Ветлугина, установка видеонаблюдения за мемориальными объектами необходима для предотвращения актов вандализма.

Также в городе на время праздников будет увеличена численность полицейских нарядов.

Кроме того, в День Победы — 9 Мая — для обеспечения безопасности планируется закрыть акваторию реки Казанка для водного транспорта.

Артём Дергунов