Введение курса по «Семьеведению» в школах в качестве обязательного предмета одобряет 32% казанцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 32% казанцев одобряют обязательное посещение «Семьеведения» в школах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ 32% казанцев одобряют обязательное посещение «Семьеведения» в школах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

28% горожан сомневаются в том, что курс «Семьеведение» нужен ученикам 5-х классов. Среди родителей школьников, обучающихся в 5–9 классах, за введение нового предмета выступили 36%, а 42% высказались против.

Ранее депутаты Госдумы предложили с нового учебного года ввести курс «Семьеведение» в качестве обязательного предмета во всех школах России. Сейчас он преподается внеурочно в 40 регионах страны в качестве дополнительного.

С инициативой об обязательном введении такого курса в школах в Госсовете Татарстана выступили еще в 2015 году. Участники рекомендовали Министерству образования и науки Татарстана обратиться в правительство России с предложением сделать обязательной для школьников дисциплину «Семьеведение».

В марте 2023 года глава управления ЗАГС города Елена Студеникина сообщила о том, что в казанских школах и вузах введут уроки «Семьеведения» для пропаганды семейных ценностей в молодежной среде.

Дарья Сайфиева