На поставку оборудования для техникума в Чебоксарах выделят 57,7 млн рублей

На поставку оборудования для Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства направят более 57,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендерах на сайте госзакупок.

В учреждение планируется поставить лабораторные стенды, телевизоры, мониторы, принтер, интерактивную панель, автоматизированные рабочие места и т. д.

Заказчиком выступает Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. Оборудование должны поставить до 15 июля 2025 года. Договор будет действовать до 1 сентября этого года. В качестве источника финансирования используют денежные средства гранта из федерального бюджета в виде субсидии в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Диана Соловьёва