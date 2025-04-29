Столицу Татарстана на майских праздниках посетит не менее 100 тыс. туристов. Об этом заявил глава комитета Госсовета Татарстана по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В майские праздники Казань посетит не менее 100 тыс. человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В майские праздники Казань посетит не менее 100 тыс. человек

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

С 1 по 4 мая практически все номера в отелях и гостиницах, за исключением оставшихся единичных номеров премиум-класса, забронированы, отметил он.

Сергей Иванов напомнил, что в Казани также множество квартир, которые сдаются туристам посуточно.

В 2024 году в майские праздники столицу Татарстана посетили 90 тыс. туристов.

Дарья Сайфиева