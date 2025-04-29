В майские праздники Казань посетит не менее 100 тыс. человек
Столицу Татарстана на майских праздниках посетит не менее 100 тыс. туристов. Об этом заявил глава комитета Госсовета Татарстана по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции.
В майские праздники Казань посетит не менее 100 тыс. человек
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
С 1 по 4 мая практически все номера в отелях и гостиницах, за исключением оставшихся единичных номеров премиум-класса, забронированы, отметил он.
Сергей Иванов напомнил, что в Казани также множество квартир, которые сдаются туристам посуточно.
В 2024 году в майские праздники столицу Татарстана посетили 90 тыс. туристов.