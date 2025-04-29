В Казани в период проведения Дня Победы, а также во время подготовки к проведению Международного форума «Россия — Исламский мир» будет ограничено движение электросамокатов. Об этом на заседании антитеррористической комиссии в мэрии рассказал врио начальника УМВД Казани Владимир Ветлугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани в День Победы и в дни KazanForum ограничат движение на электросамокатах

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ В Казани в День Победы и в дни KazanForum ограничат движение на электросамокатах

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Контроль за электросамокатами будет усилен, помимо ограничения на их передвижение, будет запрещена парковка.

17 декабря 2024 г. в Москве в результате подрыва заминированного электросамоката был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов.

На следующий день появилась информация о том, что подозреваемый в убийстве генерала Игоря Кириллова гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов ранее проживал в Казани.

Артём Дергунов