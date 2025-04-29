В Лаишевском районе Татарстана планируют построить дорогу к садовому товариществу «Миляш». Начальная стоимость контракта составляет 1,2 млрд руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Татарстане выделят 1,2 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ На строительство дороги к СНТ «Миляш» в Татарстане выделят 1,2 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Согласно документации, планируется построить участок автомобильной дороги протяженностью 2,25 км. В перечень работ входят валка деревьев с последующей компенсационной посадкой, земляные работы, обустройство водоотвода и нагорных канав, укрепление откосов и кюветов.

Проект предусматривает создание дорожного покрытия, возведение искусственных сооружений, а также прокладку сетей электроснабжения, газоснабжения и ливневой канализации. Кроме того, будут установлены система видеонаблюдения, охранная и пожарная сигнализация, построены локальные очистные сооружения и проведена организация дорожного движения.

Источником финансирования выступает бюджет Татарстана. Заказчик — ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Работы должны быть завершены до 28 ноября 2025 года.

Анар Зейналов