О дивный опасный мир

В рамках просветительского марафона российского общества «Знание», приуроченного к 80-летию Победы, 29 апреля в столичном Музее Победы выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Рассуждая о «новом опасном мире», он взялся ответить на оба извечных русских вопроса: «кто виноват?» и «что делать?». И если первый ответ был вполне однозначным, то второй состоял аж из семи пунктов — от победы в спецоперации до выстраивания диалога с американцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Sputnik / Yekaterina Shtukina / Pool / Reuters

В отличие от докладчиков первого дня марафона — премьера Михаила Мишустина, главы Минфина Антона Силуанова и других спикеров (см. «Ъ» от 29 апреля), Дмитрий Медведев не стал тратить время на исторический экскурс и сразу перешел к главной теме своего выступления — конфликту на Украине: «Горький исторический нонсенс заключается в том, что гибридную войну против нас дрожащими руками наркофюрера и его убогого рейха ведут наши бывшие союзники». Пора «отделить агнцев от козлищ» и перестать поддаваться на «лицемерные уловки волков в овечьих шкурах», призвал зампред Совбеза. А для этого нужно ответить на извечные вопросы Герцена и Чернышевского.

Виноватых Дмитрий Медведев указал однозначно: это «англосаксонская тусовка», то есть США и Западная Европа.

Он напомнил, как перед Второй мировой войной те «науськивали главарей гитлеровского рейха» против СССР, а когда дни нацистов оказались сочтены, попытались присвоить победу. После самоубийства Гитлера немцы сдавались американцам и англичанам без боя, предлагая «объявить режим прекращения огня без подписания полной капитуляции», подчеркнул господин Медведев: «Не правда ли, возникают исторические параллели с тем, что сегодня происходит?»

В подтверждение тезиса о том, что англосаксы саботировали процесс денацификации в Европе, Дмитрий Медведев привел красноречивую статистику: в западной зоне оккупации было осуждено чуть больше сотни военных преступников, тогда как через советские трибуналы прошло свыше 14 тыс. человек.

«Именно на представителях Запада лежит вина, что идеалы послевоенного мироустройства — справедливого, безопасного и сбалансированного — остались мечтами»,— сказал зампред Совбеза, а следом сформулировал доктрину «мир через страх».

«Единственное, что их останавливает (от нападения на Россию.— “Ъ”),— это угроза возмездия. Наш возможный ответ на их хваленый принцип "мир через силу". Чем ответ? Понятно чем»,— многозначительно добавил докладчик.

Констатировав, что отношения с Европой прошли «точку невозврата», господин Медведев все же сделал реверанс в сторону США: «Дональд Трамп — человек с яркими, иногда весьма парадоксальными чертами характера, но в его команде есть профессионалы и харизматики, личности. Это внушает робкие, осторожные надежды на возможность переговорного процесса. А европейские лидеры — все бесхребетные марионетки».

Ответ на второй вопрос «кто виноват?» оказался многосоставным. «Первое: надо завершить победой специальную военную операцию,— заявил Дмитрий Медведев, сорвав овацию.— Надо уничтожить киевский неонацистский режим. Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего».

Более того, «настоящая денацификация» необходима не только на Украине, но и по всей Европе, добавил зампред Совбеза.

Второй пункт — это создание международного трибунала, «Нюрнберга 2.0», который даст оценку «всем причастным к киевскому режиму лицам»: спонсорам, идеологам, заказчикам. Третий — «окончательный пересмотр» статуса международных организаций на территории РФ, которые в последние годы несли «враждебную и сугубо западную позицию». «Их надо просто вычистить из нашей страны поганой метлой»,— пояснил оратор. Четвертый шаг — недопущение того, чтобы «остатки Украины» вступили в НАТО или любой другой угрожающий безопасности России альянс.

Пятым пунктом стала необходимость договариваться с американцами, а не с европейцами, которые творят «слабоумие без отваги». «Мы работаем над тем, чтобы вывести этот диалог в прагматичную плоскость с учетом реальных обстоятельств, интересов и возможностей. Тем более что две крупнейшие ядерные страны обречены на сотрудничество»,— подчеркнул господин Медведев. А шестым пунктом объяснил пятый: «Путь к объединению вместо раскола — это нормальный исторический процесс. В мире нет народа, который считал бы Россию, нас с вами, заклятыми врагами: речь всегда идет об отдельных негодяях». Наконец, заключительный, седьмой пункт зампред Совбеза сформулировал так: «В новом мире нет и не может быть диктата и давления, которое приводит к навязыванию ценностей, не разделяемых всем народом». В итоге должно возникнуть новое глобальное мироустройство взамен западного «порядка, основанного на правилах», резюмировал Дмитрий Медведев.

Андрей Прах