Сила не только в «Знании»

Российское общество «Знание» запустило очередной просветительский марафон, на этот раз приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 28 апреля в столичном Музее Победы выступили премьер Михаил Мишустин, главы Минфина и Минтранса Антон Силуанов и Роман Старовойт, а также гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Спикеры провели параллели между историей и современностью, а господин Дмитриев рассказал молодежи о наиболее актуальной теме — переговорах с американцами.

Помимо Москвы марафон «Знания» стартовал в Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. Выступивший в Северной столице гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров представил результаты свежего опроса, из которого, в частности, следует, что современная молодежь, по мнению большинства россиян, придает Победе 1945 года гораздо меньшее значение, чем предыдущие поколения (см. график). И спикеры на главной площадке в Москве сделали все, чтобы наставить на путь истинный как минимум сидящих перед ними школьников и студентов.

Так, Михаил Мишустин начал свою лекцию с описания технологического рывка, который дал стране импульс «на десятилетия вперед», позволив пройти путь от «Катюш» до космической программы и ядерного щита, а также обратил внимание на «дебюрократизацию» системы управления в годы войны. Перейдя от битв прошлого к противостоянию настоящего, премьер констатировал, что в мире началась «масштабнейшая гонка за технологическое лидерство»: «Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия — все это стало предметом ограничительных мер». Однако российская экономика, несмотря на 30 тыс. санкций, не только выстояла, но и вошла в четверку крупнейших в мире, подчеркнул господин Мишустин.

Затем глава правительства прошелся по национальным проектам, рассказав о планах по увеличению добычи дефицитных металлов — ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и др., о строительстве новых атомных ледоколов проекта 22220, а также о развитии беспилотных авиационных систем, производство которых за последний год выросло почти втрое. Отвечая на вопросы молодых слушателей, премьер заявил, что «нет никакого высшего и не высшего образования», и особо подчеркнул, что именно профессионалитет двигает технологический суверенитет России, а рабочие профессии — это «лучшие профессии». Наконец, ключевой глобальной проблемой председатель правительства назвал дефицит электроэнергии: в XXI веке электричество должно быть «базовым правом», а не привилегией, резюмировал он.

Следом лекцию, посвященную работе финансовой системы в годы войны, прочитал глава Минфина Антон Силуанов. Легко связав прошлое и настоящее, министр рассказал, что сейчас потребности для нужд специальной военной операции тоже обеспечиваются государством «в полном объеме и беспрекословно». Привлечь ресурсы, по его словам, помогла в том числе новая шкала налогообложения, которая «улучшила справедливость»: «Кто больше зарабатывает, тот может больше и платить налогов». Закончил господин Силуанов ответом на вопрос, какие книги следует читать тем, кто интересуется финансами, назвав «Ревизора», «Мертвые души» и «Вишневый сад»: «Вы там много найдете о финансах хорошей и полезной информации».

В рамках первого дня марафона в Музее Победы также выступили министр транспорта Роман Старовойт, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, председатель правления «Движения первых» Артур Орлов, начальник штаба «Юнармии» Владислав Головин и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, а с недавних пор — спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Господин Дмитриев затронул более чем актуальную тему переговоров с США. По его словам, в основе этого процесса лежит несколько факторов. Первый — это то, что «заложили ветераны: веру в себя и умение побеждать». Второй — умение находить сходства «даже с таким сложным игроком, как США». «Мы видим, что у новой администрации есть область традиционных ценностей»,— объяснил спецпредставитель президента. Наконец, третий фактор — это «спокойный, уважительный диалог».

Кирилл Дмитриев также признался, что во время переговоров ему приходится общаться с людьми, которые являются «жертвами дезинформации и лжи»: «Настроены крайне негативно, трясутся, сидят напряженно, смотрят на тебя как на врага. Но донесение нашей позиции, донесение позиции президента даже с такими людьми возможно — просто до них надо уметь достучаться». Сделать это получается при помощи фактов, поскольку у российской стороны «сильная позиция». «Россия настроена на мир»,— резюмировал господин Дмитриев, напомнив о важности поиска компромиссов.

Андрей Прах