В Сочи втрое увеличился спрос на организацию корпоративов «под ключ»

Перед майскими праздниками спрос на организацию корпоративов «под ключ» вырос втрое по сравнению с предыдущим месяцем. Интерес к услугам ведущих корпоративных мероприятий весной 2025 года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Услуги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Лидером по темпам роста стало бармен-шоу, популярность которого увеличилась в три раза за месяц. Также востребованы световое шоу, спрос на которое вырос на 67%, и услуги диджеев — рост на 59%.

Интерес к аренде площадок увеличился на 44% по сравнению с весной прошлого года. В преддверии майских праздников особой популярностью пользуются беседки. Спрос на них вырос на 36%.

«Ъ-Сочи» писал, что курорт готовится принять около 350 тыс. отдыхающих в майские праздники, загрузка гостиниц составит 80%, а турпоток вырастет на 4% по сравнению с прошлым годом. Наибольшей популярностью у путешественников пользуются первые майские выходные.

Мария Удовик