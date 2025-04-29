Застройщика в Туапсе будут судить за ущерб экологии на 1 млрд рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело о нанесении вреда окружающей среде на сумму 1 млрд руб. при строительстве гостиничного комплекса в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Обвинение в самоуправстве (ст. 330 УК РФ) и нарушении экологических норм при производстве работ с причинением тяжких последствий (ст. 246 УК РФ) предъявлено гендиректору компании-застройщика, ООО «Сипайн Резорт», а также руководителю компании-подрядчика. Фамилии фигурантов дела прокуратура не сообщает, гендиректором и учредителем ООО «Сипайн Резорт» является Тархан Гасанзаде.

По данным следствия, в июле 2024 года в ходе строительства гостиничного комплекса в поселке Сосновый Туапсинского района проводились земляные работы, не предусмотренные проектной документацией. В ходе работ строители разрушили слой почвы в водоохранной зоне, а образовавшиеся отходы сбросили в Черное море. В результате был изменен природный ландшафт земельного участка.

В декабре 2024 года суд по иску прокуратуры обязал ООО «Сипайн Резорт» возместить вред, нанесенный экосистеме, а также провести рекультивацию земельного участка.

Анна Перова, Краснодар