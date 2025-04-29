В США конгрессмен инициировал процедуру импичмента Трампа

Член Палаты представителей США от Демократической партии Шри Танедар сообщил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Он обвинил господина Трампа в нарушениях конституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Buck / Wood-TV8 / Pool / AP Фото: Michael Buck / Wood-TV8 / Pool / AP

В общей сложности конгрессмен выдвинул семь обвинений. В их числе:

препятствие правосудию и злоупотребление властью, в том числе из-за депортации мигрантов вопреки решению суда;

присвоение полномочий Конгресса;

злоупотребление властью в сфере торговли и «международная агрессия» из-за введения тарифов;

нарушение первой поправки к конституции США (она в том числе запрещает посягать на свободу слова и свободу прессы);

учреждение «незаконного» Департамента эффективного госуправления (DOGE), а также наделение бизнесмена Илона Маска «антиконституционной властью»;

коррупция и взятки от других стран;

тирания.

«В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не просто проступок, а проступок, подлежащий импичменту. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция США необязательна»,— сказал господин Танедар в видеообращении, опубликованном в соцсети X.

Портал Axios пишет, что эта инициатива «почти наверняка ни к чему не приведет», потому что Палату представителей и Сенат контролируют республиканцы.

Во время первого президентства в 2017–2021 годах Дональду Трампу объявляли импичмент дважды, но в обоих случаях Конгресс не признавал его виновным. Последний раз члены Палаты представителей обвинили его в том, что он занимался подстрекательством к мятежу, что привело к предпринятому его сторонниками штурму Капитолия в 2021 году.

О новых претензиях к президенту США — в материале «Ъ» «Дональду Трампу объявлена третья мировая».