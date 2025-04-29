Глава района в Красноярском крае уволился перед предстоящей ликвидацией района
Райсовет Сухобузимского района Красноярского края принял отставку главы этого муниципального образования Александра Алпацкого. Сессия районного парламента, принявшая кадровое решение, состоялась 29 апреля.
Как сообщили «Ъ-Сибирь» в райсовете, глава района уволился по состоянию здоровья. Депутаты поддержали его единогласно.
Напомним, 24 апреля законодательное собрание Красноярского края приняло в первом чтении разработанный руководством региона законопроект о реформе местного самоуправления. Он предполагает, в частности, присоединение Сухобузимского района к соседнему Большемуртинскому. В аккаунте администрации Сухобузимского района в соцсети «ВКонтакте» был проведен опрос, 3664 участника которого высказались за сохранение своего муниципалитета и только 300 — против.
Сухобузимский район расположен в центральной части Красноярского края. Там проживает около 20 тыс. человек. Александр Алпацкий руководил муниципалитетом с конца 2017 года.