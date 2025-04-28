Силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА над регионами РФ за 2,5 часа

51 БПЛА было уничтожено над регионами России с 20:20 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны. 40 беспилотников было зафиксировано над территорией Курской области, пять — над Орловской областью, два – над Республикой Крым, три – над акваторией Черного моря и один – над Белгородской областью.

Всего за вечер 27 апреля и ночь 28 апреля силы ПВО перехватили и уничтожили 115 украинских БПЛА самолетного типа над четырьмя регионами России. Большая часть из них была зафиксирована над территорией Брянской области — 102 БПЛА, девять — над территорией Республики Крым, два — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, а также один — над акваторией Черного моря.