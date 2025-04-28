Минобороны: ночью над Крымом и Черным морем сбито 10 БПЛА

Вечером 27 апреля и ночью 28 апреля над Крымским полуостровом и Черным морем сбито 10 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны России. Атака была предпринята в период с 20:50 до 4:35 по московскому времени.

Всего за указанный период дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над четырьмя регионами России, в том числе 102 БПЛА — над территорией Брянской области, девять — над территорией Республики Крым, два — над территорией Курской области, один — над территорией Белгородской области, один — над акваторией Черного моря.

Лия Пацан