Крупнейшие edtech-компании России увеличили выручку до 37,6 млрд рублей

Суммарная выручка крупнейших игроков онлайн-образования в первом квартале 2025 года выросла на 16,4% г/г, до 37,6 млрд руб., следует из исследования Smart Ranking, с которым ознакомился «Ъ». Рост превысил показатели 2024 года (15%) и четвертого квартала (12%).

Эксперты связывают динамику с адаптацией компаний к новым условиям и фокусом на маржинальность. Лидером остается «Синергия» (3,28 млрд руб., +21,9%), следом идут Skillbox (3,25 млрд руб., +5,5%) и Skyeng (3 млрд руб., +6,2%). В топ-10 впервые вошел «100балльный репетитор» (1,1 млрд руб., +175%).

Самый быстрорастущий сегмент — детское образование (+31,6%, до 14 млрд руб.). Корпоративный edtech, напротив, стагнирует из-за оптимизации бюджетов.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Образование адаптируется на лету».