Главные новости за 28 апреля. Сочи

В Сочи с начала 2025 года зарегистрировано 160 ДТП с почти 200 пострадавших. По вине мотоциклистов произошло 14 аварий.

Судебные приставы временно закрыли ресторан в центре Сочи за привлечение к работе иностранных граждан без разрешения на трудовую деятельность в России.

На горном курорте «Роза Хутор» в период с 1 по 11 мая 2025 года прогнозируется загрузка гостиничного фонда свыше 60%. Сейчас уровень бронирования отелей на майские праздники составляет около 40%.

В апреле 2025 года в продаже находится свыше 1,7 тыс. объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. С февраля этого года количество предложений увеличилось на 1,3% или на 23 лота.

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание трем сочинским предпринимателям, причинившим ущерб Кавказскому заповеднику на сумму более 142 млн руб., заменив основному фигуранту денежный штраф на реальное лишение свободы.

Трех жителей Абхазии с ботулизмом направили на лечение в Сочи. Заболевание не передается воздушно-капельным путем.

На федеральной трассе А-147 в районе поселков Лоо и Уч-Дере произошла авария: после столкновения двух автомобилей пострадали три человека, в том числе подросток.

40-летний житель Сочи упал с подпорной стены в канал на обочине федеральной трассы. Пострадавшему оказали помощь спасатели и врачи.