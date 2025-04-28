В Сочи выросло количество земельных участков по цене ниже 10 млн рублей

Исследование рынка жилья Сочи, проведенное специалистами агентства ОНИКС-Недвижимость, показало, что в апреле 2025 года в продаже находится свыше 1,7 тыс. объектов недвижимости стоимостью до 10 млн руб. С февраля этого года количество предложений увеличилось на 1,3% или на 23 лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшее число доступных вариантов представлено на вторичном рынке — почти 1,5 тыс. объектов. Однако в этом сегменте наблюдается сокращение предложения: с февраля число лотов уменьшилось на 2,7%, или на 41 объект.

Значительный выбор наблюдается и среди земельных участков — 194 лота. Этот сегмент показал существенный рост: с февраля количество предложений увеличилось на 27%, или на 40 объектов.

В сегменте первичного жилья (квартиры и апартаменты) сейчас продается 46 объектов стоимостью до 10 млн руб. По сравнению с февралем произошло незначительное сокращение — на один лот.

На рынке частных домов курорта предлагается 59 объектов дешевле 10 млн руб., тогда как в феврале их насчитывалось 38.

«Ъ-Сочи» писал, что интерес к загородной недвижимости в Сочи продолжает снижаться — весной 2025 года число запросов на покупку домов оказалось на 12% ниже, чем год назад. Минимальная цена составляет 16 млн руб.

Мария Удовик