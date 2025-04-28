В Сочи на трассе А-147 в ДТП пострадали три человека

На федеральной трассе А-147 в районе поселков Лоо и Уч-Дере произошла авария: после столкновения двух автомобилей пострадали три человека, в том числе подросток. Об этом сообщает «Служба спасения города Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Служба спасения города Сочи» Фото: «Служба спасения города Сочи»

Авария произошла в ночь на 28 апреля. Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением на мокрой дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta, в котором находились трое человек.

В результате удара водитель и пассажиры Lada Granta оказались заблокированы в салоне. Для спасения пострадавших на место прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда №2 МКУ «Служба спасения города Сочи». При помощи специального оборудования спасатели вскрыли двери автомобиля и на носилках эвакуировали всех пострадавших, передав их врачам скорой помощи.

В аварии пострадали 66-летний мужчина, 64-летняя женщина и 13-летний подросток. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в городскую больницу №4 и Центр охраны материнства и детства.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе за неделю выявили более 150 нарушений ПДД. Основная часть постановлений — 69 — связана с парковкой под запрещающими знаками.

Мария Удовик