Трех жителей Абхазии с ботулизмом направили на лечение в Сочи

Минздрав Республики Абхазия сообщил в своем Telegram-канале о трех случаях клинического проявления ботулизма в Гагре. Пострадавших направили на лечение в Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

По предварительным данным санитарно-эпидемиологической службы, причиной отравления могло стать употребление морепродуктов. Трое пострадавших были госпитализированы и направлены в специализированные медицинские учреждения Сочи, где им оказали необходимую помощь. На сегодняшний день все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. Новых случаев заболевания не выявлено.

Первоначальная версия об отравлении копченой рыбой пока не подтверждена. Проводятся лабораторные исследования, работа санитарной службы продолжается.

Минздрав Абхазии напоминает о необходимости соблюдать осторожность при покупке консервированных мясных и рыбных изделий, а также продукции в вакуумной упаковке. Ведомство рекомендует проверять целостность упаковки, срок годности товара и избегать приобретения рыбы кустарного производства на рынках.

Ботулизм не передается воздушно-капельным путем. Заражение возможно только при употреблении некачественных продуктов.

Мария Удовик