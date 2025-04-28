Суд ужесточил наказание предпринимателям за ущерб заповеднику в Сочи

Краснодарский краевой суд ужесточил наказание трем сочинским предпринимателям, причинившим ущерб Кавказскому заповеднику на сумму более 142 млн руб., заменив основному фигуранту денежный штраф на реальное лишение свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее Хостинский районный суд Сочи признал фигурантов виновными по ст. 262 УК РФ (нарушение режима заповедников с причинением значительного ущерба). Одному из фигурантов дела также вменялась ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).

Согласно материалам дела, «Первая строительная компания» заключила контракт на вывоз грунта со стройплощадки. Выполняя договорные обязательства, осужденные сбрасывали землю на берег реки Херота, что вызвало подтопление особо охраняемой территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Экологическое происшествие привело к полному уничтожению плодородного слоя почвы и гибели деревьев. Экспертиза оценила нанесенный природе ущерб в 142, млн руб.

Изначально суд первой инстанции назначил виновным штрафы от 140 тыс. до 1,18 млн руб. Однако коллегия по уголовным делам краевого суда существенно ужесточила наказание. Одному из фигурантов дела определено четыре года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать организационно-распорядительные должности в течение двух лет. Подсудимый был взят под стражу прямо в зале суда.

Двум других фигурантам уголовного дела назначены исправительные работы с удержанием 10% заработка в пользу государства сроками на один год и два месяца и один год и шесть месяцев соответственно.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик