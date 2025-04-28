Почти 200 человек пострадали в ДТП в Сочи с начала года

В Сочи с начала 2025 года зарегистрировано почти 200 пострадавших в ДТП. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе Госавтоинспекции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Республики Марий Эл Фото: Прокуратура Республики Марий Эл

За первые месяцы 2025 года на дорогах курорта произошло 160 ДТП, в результате которых погибло 14 человек и пострадало 193. Из них 22 аварии были связаны с участием несовершеннолетних — травмы получили 23 ребенка, летальных исходов не зарегистрировано.

Отдельную категорию составляют происшествия с участием мототранспорта: за три месяца зарегистрировано 27 таких случаев, в которых травмы получили 29 человек. По вине мотоциклистов произошло 14 аварий. В ДТП пострадали 15 человек.

На общероссийском фоне уровень аварийности на дорогах сократился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным страховых компаний, Краснодарский край занимает 5,4% в структуре всех страховых случаев по ОСАГО, уступая лишь Москве и Московской области.

Среди автопроизводителей наибольшее количество аварий зафиксировано у ВАЗ (16%), Toyota (8,3%), Hyundai (6,1%), ГАЗ (6%), Kia (5,2%) и Renault (4%). Доля ДТП с участием LADA снизилась на 2%, в то время как у Toyota увеличилась на 0,6%.

По моделям чаще всего попадают в аварии Granta (4%), Solaris (2,6%), Rio (2,5%) и Logan (1,7%). Также наблюдается рост доли китайских брендов в аварийности с 4% почти до 7%.

Исследование показало, что мужчины остаются основными виновниками ДТП — на их долю приходится 83% происшествий. Женщины стали причиной 17% аварий, что на 4% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Кроме того, возросла доля аварий с участием корпоративных автопарков — с 18 до 20%. Наиболее рискованной возрастной группой являются водители 30–40 лет, на которых приходится 29% ДТП по ОСАГО. В то же время молодые водители проявляют большую осторожность, их доля в ДТП составляет лишь 15%.

«Ъ-Сочи» писал, что на федеральной трассе А-147 в районе поселков Лоо и Уч-Дере произошла авария: после столкновения двух автомобилей пострадали три человека, в том числе подросток. Водитель и пассажиры Lada Granta оказались заблокированы в салоне.

Мария Удовик