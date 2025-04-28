Сочинец упал в канал для сточных вод на трассе между Хостой и Кудепстой

Поздно вечером 40-летний житель Сочи упал с подпорной стены в канал на обочине федеральной трассы. Пострадавшему оказали помощь спасатели и врачи, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел в воскресенье, 28 апреля. Местный житель упал с подпорной стены в бетонный канал для сточных вод. На месте находились его знакомые, которые сразу вызвали экстренные службы.

Спасатели ЮРПСО МЧС России с помощью лестницы и альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему. Житель Сочи не мог самостоятельно передвигаться и жаловался на сильную боль. Врачи скорой помощи оказали ему первую медицинскую помощь прямо на месте.

После этого пострадавшего на носилках подняли к дороге и передали медицинским работникам. 40-летний сочинец был госпитализирован в лечебное учреждение.

Мария Удовик