В Сочи приостановили работу ресторана за нарушение миграционного законодательства

Судебные приставы временно закрыли ресторан в центре Сочи за привлечение к работе иностранных граждан без разрешения на трудовую деятельность в России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Центральный районный отдел судебных приставов Сочи поступил исполнительный лист о немедленном приостановлении деятельности одного из популярных ресторанов, расположенного в центральной части города. Основанием для принятия мер послужили выявленные факты привлечения к работе сотрудников, не имеющих разрешения на трудовую деятельность на территории страны.

По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, в результате внеплановой проверки предприятие закрыто на срок 30 суток. В течение этого времени собственник обязан устранить все выявленные нарушения.

В случае несоблюдения установленного запрета владелец ресторана может быть привлечен к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«Ъ-Сочи» писал, что сотрудники полиции Адлерского района Сочи при проверке строительного объекта на улице Батайской выявили пятерых нелегальных приезжих, которым теперь грозит депортация из России. Всего правоохранительные органы доставили в отделение 36 человек для проверки документов.

Мария Удовик