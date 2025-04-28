Главные новости за 28 апреля. Курск, Тамбов, Воронеж, Белгород
СКР: в деле замглавы курского фонда капремонта появился еще один фигурант.
Экс-главу тамбовской структуры «Газпрома» выпустили из СИЗО.
Суд отказался взыскивать 647 млн руб. с владельцев воронежского «Синторга».
В Курске начали искать проектировщика реставрации бывшего здания окружного суда.
В Воронежской области 55,4 км дорог обновят две местных компании за 1,3 млрд.
Белгородская сеть АЗС «Осколнефтеснаб» снизила прибыль на 86% в 2024 году.
Стадион в воронежском Павловке отремонтирует «Дон-строй» за 40 млн руб.
Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП с Mercedes-Benz в Белгороде.