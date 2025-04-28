Экс-главу тамбовской структуры «Газпрома» выпустили из СИЗО

Ленинский райсуд Тамбова изменил меру пресечения бывшему гендиректору ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Роману Стефанову, который обвиняется в обороте наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Его выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест как минимум до 10 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 28 марта исполняющим обязанности гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» является Павел Лях. Господин Стефанов руководил компанией с декабря 2021 года.

По неофициальной информации, его задержали в начале марта вместе с также уже главой областного «Водгазхоза» Русланом Брагарником. У них якобы был изъят кокаин. В правоохранительных органах эту информацию не комментировали. С 28 марта и. о. главы «Водгазхоза» выступает Юрий Миронов.

Господина Брагарника отправили в СИЗО вместе с господином Стефановым. Они оба должны были пробыть под стражей как минимум до 10 мая.

Алина Морозова