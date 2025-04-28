Белгородская сеть АЗС «Осколнефтеснаб» снизила прибыль на 86% в 2024 году

По итогам 2024 года АО «Осколнефтеснаб» (крупнейшая независимая топливная компания в Белгородской области) снизила чистую прибыль на 86% — с 26 млн до 3,6 млн руб. Это следует из данных Rusprofile. Выручка общества, напротив, выросла на 20% — с 1,7 млрд до 2 млрд руб.

Себестоимость продаж компании увеличилась с 1,4 млрд до 1,6 млрд руб. Прибыль от продаж выросла с 15 млн до 42 млн руб.

Дебиторская задолженность общества увеличилась на 8%, со 174 млн до 188 млн руб. Кредиторская задолженность выросла на 23% — со 121 млн до 149 млн руб.

По данным Rusprofile, АО «Осколнефтеснаб» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2000 году для розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах. Уставный капитал — 12,5 млн руб. Гендиректор — Александр Масалитин. Учредители не раскрываются. По собственным данным на 2023 год, в сеть «Осколнефтеснаб» входят 16 АЗС, а также собственная нефтебаза и автопарк из 15 танкеров.

В 2023 году сообщалось, что белгородское УФАС возбудило дело в отношении АО «Осколнефтеснаб». Антимонопольная служба уточняла, что заподозрила компанию в реализации моторного топлива с нефтебаз по завышенным ценам.

Егор Якимов