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Фельдшер скорой помощи погиб в ДТП с Mercedes-Benz в Белгороде

В Белгороде фельдшер Томаровского поста Яковлевской подстанции скорой помощи Сергей Журбенко погиб в ДТП. Авария произошла вечером 27 апреля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Коллега господина Журбенко пострадала. Ее доставили в городскую больницу №2 в облцентре. У пациентки диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Водитель спецавтомобиля, по предварительным данным, не ранен.

Автомобилист, управлявший легковушкой, получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом лодыжки. Его также доставили в горбольницу №2.

Господин Гладков уточнил, что в момент аварии бригада скорой помощи везла в больницу пациента в тяжелом состоянии. Также он сказал, что в результате столкновения спецмашина перевернулась.

В УМВД по Белгородской области уточнили, что ДТП произошло на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Студенческая около 22:05. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль бригады с включенными звуковым сигналом и проблесковыми маячками и Mercedes-Benz.

В полиции добавили, что пациент, которого бригада везла в больницу, также доставлен в медучреждение.

В начале февраля два фельдшера погибли в ночной аварии в Белгороде. Еще два человека пострадали.

Алина Морозова

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