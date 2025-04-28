В Воронежской области 55,4 км дорог обновят две местных компании за 1,3 млрд

Подряды на первую и вторую очереди ремонта автодорог в Воронежской области выиграли две местных компании — ООО «Дорожник» Натальи и Артура Абрамян и ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян. В сумме общества получат 1,3 млрд руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы предстоит выполнить в Богучарском, Бобровском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новоусманском, Панинском, Павловском и Хохольском районах.

«Дорожник» обновит 25,4 км автодорог до 15 сентября 2025 года. За это компания получит 528,8 млн руб. при начальной цене контракта 562,5 млн руб. В ходе конкурса она обошла двух участников, не ставших снижать стартовую стоимость работ.

«СМУ-90» отремонтирует 30 км автодорог до 7 октября 2025 года. Компания обошла одного участника конкурса. Оба не стали снижать начальную цену подряда в 784,6 млн руб.

Источник финансирования в обоих случаях — областной бюджет. Согласно конкурсной документации, подрядчики должны заменить дорожное полотно, основание дорожной одежды, нижний и верхний слои покрытия, установить бортовые камни и ограждение.

О том, сколько дорог отремонтировали в макрорегионе за последние пять лет, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова