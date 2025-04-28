Россия пошла на новое перемирие

28 апреля в Кремле сообщили, что российский президент Владимир Путин, исходя из гуманитарных соображений, объявил перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с полуночи с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. Россия рассчитывает на аналогичные действия со стороны Украины, отмечается в заявлении. При этом, однако, в Кремле предупредили, что в случае нарушений перемирия украинской стороной вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.

Кроме того, российская сторона вновь заявила о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, «направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами».

Лидера США Дональда Трампа это, однако, не особо удовлетворило. «Он (президент США.— “Ъ”) хочет увидеть постоянное прекращение огня»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В тех же тональностях на объявление Москвой перемирия отреагировали и в Киеве: глава МИД страны Андрей Сибига заявил, что Киев поддерживает долгосрочное прекращение огня длительностью как минимум 30 дней, призвав не ждать до 8 мая.

В апреле Владимир Путин уже вводил 30-часовое пасхальное перемирие. Украина тогда в ответ также предложила продлить режим прекращения огня на 30 дней.